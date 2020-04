Měl našlápnuto ke slušné kariéře. Fotbalový záložník Daniel Dydowicz si připsal šest startů v libereckém Slovanu. Vypadalo, to že přijdou další, bohužel se tak nestalo. Rodák ze Zátoru se vrátil do Rýmařova, stal se oporou místní Jiskry. V zimě se ale rozhodl pro změnu. Zamířil do třetiligového Hlučína. Angažmá ve Slezsku bere jako novou výzvu a také šanci posunout se výše.

Daniel Dydowicz ještě profi fotbal nezabalil. | Foto: Jiskra Rýmařov

„Rýmařov sestoupil do divize. Chtěl jsem do vyšší soutěže, proto jsem na nabídku z Hlučína kývl,“ vysvětluje Daniel Dydowicz. Ve hře bylo i zahraničí. „Něco ve hře bylo, ale nic konkrétního. Zvažoval jsem také pro a proti, Hlučín mi z toho vyšel nejlépe,“ přiznává fotbalista, který prošel i opavskou mládeží. Ve svém novém klubu absolvoval zimní přípravu a jeden zápas. Pak si vzala slovo koronavirová pandemie. „Je to škoda. Jaro mohlo být hodně zajímavé. Máme dobrý tým, určitě bychom šli nahoru,“ míní Daniel Dydowicz a dodává: „Těšil jsem se, mám rád zápasy, ve kterých o něco jde.“