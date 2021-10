„Odehráli jsme bojovný zápas, který ale nebyl pro diváka příliš koukatelný,“ vzal si slovo trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Myslím si, že konečná remíza je zasloužená. Oba týmy daly po gólu, a měly i šance. Bod bereme, a to i proto, že máme mimo čtyři hráče ze základní sestavy,“ zakončil šéf domácí lavičky.

„Šlo o bojovný zápas, který se hrál na těžkém hrbolatém terénu,“ začal povídání k utkání trenér Břidličné Petr Souček. Na první gól se čekalo do osmadvacáté minuty. „Nabídli jsme soupeři zadarmo standardku. K míči se postavil Palatický a povedenou střelou otevřel skóre. „Kopl to dobře,“ uznal Souček. „My jsme poté byli ale lepším týmem. Nakonec se nám alespoň před poločasem podařilo vyrovnat,“ pokračoval kouč Kovohutí. Branku dal Houdek, když dorazil střelu Rolného.

Před sezonou byli fotbalisté Břidličné pasováni do role jednoho z favoritů soutěže. Realita je ale jiná. Tým trenéra Petra Součka bojuje s marodkou a herně mu nejde. Naposledy remizoval v Petřvaldu 1:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.