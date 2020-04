Ostrava – Když byl na začátku března kvůli bolavému kolenu obránce Baníku Ostrava Martin Fillo nucen střídat v ligovém utkání s Mladou Boleslaví (2:3), nemohl tušit, že přestože bude delší dobu chybět, o fotbalové zápasy nepřijde. Proč? Kvůli pandemii koronaviru, která se postupně rozšířila do celého světa a kromě jiného zcela paralyzovala sport.

Utkání 9. kola první fotbalové ligy FORTUNA:LIGA, FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice, 15. září 2019 v Ostravě. Na snímku Martin Fillo. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Ono to možná vyzní nešťastně, protože to, co se děje teď, si nikdo nepřeje, ale je pravda, že kdyby se hrálo a já bych jen z tribuny sledoval, jak mi utíká jeden zápas za druhým, bylo by to pro mě mnohem těžší,“ přiznává pro klubový web Fillo, který rehabilituje poté, co si natrhl postranní vazy.