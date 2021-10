Krnovští fotbalisté vyhráli i desátý zápas této sezony. Vítězství ve Fulneku se ale vůbec nerodilo lehce. Domácí celek, který se krčí u dna pořádně zlobil. Hosty spasil necelou čtvrthodinu před koncem Váňa, který zařídil hostům vítězství 2:1.

Krnov vyhrál ve Fulneku | Foto: Deník/VLP Externista

„Do utkání jsme vstoupili hrůzostrašně. Bylo to z naší strany bez pohybu, vůbec se mi to nelíbilo,“ zlobil se trenér Krnova Gustav Santarius. „Domácí byli aktivní, vsadili na velkou bojovnost. Vůbec to nevypadlo, že hrajeme proti týmu ze spodních pater tabulky,“ pokračoval krnovský stratég. Nicméně ve 29. minutě se míč odrazil ke Hrubému a ten ho uklidil do sítě. „Haluzová branka, měli jsme štěstí,“ přiznal Santarius. „Nezačali jsme vůbec špatně. Kluci od prvních minut bojovali. Dá se říci, že jsme Krnov k ničemu nepustili. Gól, který jsme inkasovali, byl z kategorie náhodných,“ vracel se k utkání hrající trenér Fulneku Michal Kovář. „Sami jsme měli situace, které jsme mohli lépe vyřešit,“ podotkl fulnecký kouč.