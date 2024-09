Už ve čtvrtek jsou do akce fotbalisté krnovské Kofoly, ty čeká přetěžký duel na hřišti Frýdlantu. Zajímavá bitva bude k vidění v Břidličné. Kovohutě vyzvou v neděli nováčka z Pusté Polomi. Tým z pozice hlavního kouče povede Marcel Cudrák.

„Je to pro nás jeden z klíčových zápasu podzimu. Potřebujeme ho zvládnout za tři body,“ podotkl Marcel Cudrák. „Polom má kvalitu, já svému týmu ale věřím. Potřebujeme být hlavně produktivní,“ dodal. Bez jediného tréninku jdou do zápasu v Dolním Benešově fotbalisté z Města Albrechtic. „Vzhledem k povodňové situaci, která zdejší region postihla, nemohu chtít po hráčích, aby trénovali. Vůbec nevím, v jakém složení do Benešova pojedeme,“ poznamenal trenér Města Albrechtic Gustav Santarius.

Čtvrtek 26. září

Divize F

Frýdlant – Krnov (16.30)

Sobota 28. září

Divize F

Vítkovice – Rýmařov (15.30)

Krajský přebor

Háj ve Slezsku – Bruntál (15.30)

SFC Opava B - Břidličná 2:1 | Video: Petr Widenka

I. A třída

Dolní Benešov – Město Albrechtice (15.30)

I. B třída

Dolní Moravice – Velké Heraltice, Jindřichov – Velké Hoštice, Stará Ves – Vrbno pod Pradědem (vše 15.30

Neděle 29. září

Divize F

Břidličná – Pustá Polom (15.00)