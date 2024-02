Nové posily nasadil fotbalový klub z Města Albrechtic do přípravného duelu s Kobeřicemi. Na umělé trávě se v jeho dresu představili Mlčoušek, Kaštovský a Bartoníček. Na pozici stopera se objevil bývalý ligista Zbyněk Pospěch a také Matěj Ćíp, který podzim strávil v Komárově. Albrechtice nakonec s účastníkem krajského přeboru prohrály 1:2.

Největší hvězdy Města Albrechtic. Zleva Jakub Hrubý a Ondřej Bartoníček | Foto: Fotbal Město Albrechtice

„Chyběl nám stoper, proto jsem oslovil Zbyňu Pospěcha, ať nám pomůže. Šlo jen o tento zápas. Normálně dál bude hrát v Mokrých Lazcích,“ vysvětlil hrající manažer Albrechtic Zdeněk Partyš. Naopak třicetiletý Matěj Číp byl mohl za klub z bruntálského okresu na jaře nastupovat. „Zájem o něj máme. Záleží na něm, jak se rozhodně,“ poznamenal hrající manažer albrechtického týmu. Matěj Číp je odchovancem opavské Slavie, hrával Hněvošice, Služovice, Moravicí, Vávrovice, Chlebičov, Mokré Lazce nebo Vítkov.

V samotném utkání se dostalo Město do vedení. Když se nádherně trefil Hrubý. „Gól roku, parádní střela do šibenice,“ komentoval výstavní ránu rodáka z Vrbna pod Pradědem. „Když se za zápasem ohlédnu. Hodinu to bylo dobré. Hráli jsme dobře. Mělo to myšlenku. Musím také pochválit naše tři posily. Hrály skvěle. Bartoníček je pan fotbalista,“ řekl Zdeněk Partyš.

Kobeřice – Město Albrechtice 2:1 (0:1)

Branky: Slanina, O. Stuchlík - Hrubý.

Město Albrechtice: Kmínek - Partyš, Pospěch, Mlčoušek, Sotorník – Bartoníček – Klepáček (46. Vyležík), Kaštovský, Šupák (46. Číp), Hrubý – Houdek.