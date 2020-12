Fotbalový Krnov možná postihne jedna ztráta. Mladý obránce Theodor Matějíček má totiž namířeno na testy do Uničova, účastníka třetí nejvyšší soutěže. Devatenáctiletý zadák, který prošel opavským dorostem zaujal uničovského kouče Dušana Žmolíka. „

Theodor Matějíček | Foto: Externista

Theo měl už i nějaké nabídky z divize, ty mu ale nedávaly smysl, a to i proto, že my se momentálně nacházíme na čele krajského přeboru,“ řekl krnovský trenér Gustav Santarius. „Uničov ale působí ve třetí lize. Zatím jsme se s uničovským trenérem Dušanem Žmolíkem domluvili na dvou týdenní zkoušce. Po ní se situace vyhodnotí a řekneme si, co dál,“ odkryl šéf krnovské lavičky.