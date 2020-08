Dvaadvacetiletý obránce patřil k základním stavebním kamenům krnovské defenzivy. Pouhé dva dny před utkáním s Hájem ve Slezsku o něj projevily zájem Vítkovice a během chvilky byl přestup na světě.

„Vůbec jsme to nečekali. V pátek ráno volali z Vítkovic, že mají o Lukáše eminentní zájem. Na našem pátečním tréninku jsme celý přestup dořešili. Byla to pro nás samozřejmě velká komplikace, na druhou stranu pro Lukáše to byla skvělá nabídka, Vítkovice chtějí hrát výše, než v divizi. Nikomu nechceme bránit v posunu,“ vysvětluje trenér Krnova Gustav Santarius mladší, který přišel i o útočníka Adriana Miškeva. Ten pro změnu zamířil do Rýmařova.

„Chtěl hrát divizi. Zkoušel to v Polance, poté se mu naskytl Rýmařov. Víceméně jsme předpokládali, že se někde prosadí, takže jsme měli čas se na to nachystat.“

Na odchod Macíka muselo krnovské vedení okamžitě reagovat, ve stoperské dvojici po jeho odchodu vznikla velká mezera. Krnovští nakonec byli úspěšní a co víc – podařila se jim ulovit velká ryba. Slezský celek posílil Milan Machalický, fotbalista se zkušenostmi z mládežnických reprezentací, který také v dresu Sigmy Olomouc před lety nakoukl do ligy. V posledních letech působil v Rakousku nebo v Olešnici u Bouzova.

„Na Milana jsme dostali tip od jednoho manažera. Měl více nabídek, ale během soboty jsme celý přestup doladili. Líbilo se mu, že máme mladý kádr a on by měl být tím zkušeným, vůdčí osobností,“ prozrazuje Gustav Santarius zákulisí zajímavého přestupu. Už v neděli pomohl Machalický k čistému kontu a výhře 2:0 s Hájem ve Slezsku. „Je vidět, že má velké zkušenosti. Celé mužstvo diriguje, mluví. Má také výborné čtení hry,“ všiml si šéf krnovské střídačky.

Kromě Machalického posílil Krnov také o univerzála Lukáše Zavadila z Jindřichova. „Je to mladý kluk, prošel naším dorostem. Tehdy nebyl naším hráčem a neměli jsme na něj finanční prostředky. Situace se zlepšila a nyní jsme se domluvili. Má jednadvacet, může hrát na kraji obrany i v záloze. Do budoucna může pro nás být stavebním kamenem,“ věří krnovský stratég. A co další pohyby v kádru? „Hledáme ještě jednoho útočníka. Přestupy končí okolo 20. září, uvidíme, zda se nám ještě někoho podaří ulovit,“ zakončil Santarius.