Více než půl roku čekal na svou trenérskou premiéru na lavičce Bruntálu Martin Kotala. První zápas mu ovšem podle představ nevyšel, Bruntál podlehl Frýdlantu 0:1.

FOTBAL: Polanka – Bruntál , 6. října 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Slavoj Olympia vyrukoval na svého soupeře i se svou nejzvučnější letní posilou, na stoperu nechyběl bývalý reprezentant Ondřej Kušnír. „Soupeř má ve svých řadách velkou kvalitu a v dnešním zápase to jednoznačně potvrzoval. My jsme dobře vyplňovali prostory a v kompaktním bloku čekali na příležitosti chodit do brejků,“ hodnotí utkání trenér domácího výběru Martin Kotala. Rozhodujícím momentem utkání se stala 43. minuta, ve které proměnil penaltu Wludyka. „Hráč přebíhal a asi zakopl a nohy jednoho z našich. Bylo to daleko, těžko se mi to hodnotí,“ krčí bruntálský kouč rameny.