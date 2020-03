Šest nejlepších týmů mladší přípravky okresu Bruntál zápolilo během nedělního dopoledne o titul halového přeborníka OFS Bruntál.

Od zahájení si vedly nejlépe naděje FC Slavoj Olympia Bruntál, které nakonec dosáhly na první dvě místa. Dobře si vedli i třetí Rýmařovští a také týmy Břidličné a Horního Benešova nezklamaly. V omezeném počtu hráčů bojovali o co nejlepší výsledky i věkově mladší fotbalisté Krnova.

Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Natálie Vlachová z FC SO Bruntál, hráčem Mikuláš Mach z Břidličné. Cenu pro nejlepšího brankáře získal Zdeněk Smrža z Horního Benešova a pohár pro nejlepšího střelce převzal Jan Žákovský ze Slavoje Olympia Bruntál.

„Myslím, že jsme na závěr letošního ročníku mládežnických halových turnajů viděli velice pěkné klání nejmladší kategorie. Všichni kluci zúčastněných družstev se snažili ze všech sil a zaslouží bez rozdílu úplně všichni velkou pochvalu. Chtěl bych na závěr poděkovat všem účastníkům letošních turnajů, trenérům, vedoucím i divákům, kteří vytvářeli výbornou atmosféru“, řekl na závěru letošního ročníku přeborů šéf komise mládeže OFS Bruntál Jiří Stanovský.

Výsledky: H. Benešov – FC SO Bruntál „A“ 0:5, H. Benešov – Břidličná 0:3, H. Benešov – Krnov 4:0, H. Benešov – Rýmařov 0:0, H. Benešov – FC SO „B“ 0:4, FC SO „A“ - Břidličná 5:0, FC SO „A“ - Krnov 8:2, FC SO „A“ - Rýmařov 4:1, FC SO „A“ - FC SO „B“ 4:0, Břidličná – Krnov 5:1, Břidličná – Rýmařov 2:5, Břidličná – FC SO „B“ 0:1, Krnov – Rýmařov 0:4, Krnov – FC SO „B“ 0:7, Rýmařov – FC SO „B“ 0:0.

Konečné pořadí:

1. Slavoj Olympia „A“, 5-0-0, 26:3.

2. Slavoj Olympia „B“, 3-1-1, 12:4.

3. Jiskra Rýmařov, 2-2-1, 10:6.

4. Břidličná, 2-0-3, 14:12.

5. Horní Benešov, 1-1-3, 4:12.

6. Krnov, 0-0-5, 3:28.