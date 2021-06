„Jsem rád, že jsme se s Danielem domluvili. Je to naše první posila, s jeho příchodem se zvýší naše kreativita,“ řekl hrající manažer Břidličné Marcel Cudrák. K dalším změnám v kádru uvedl: „Hráče vytipované máme, probíhají jednání.

Daniel Dydowicz prošel opavskou mládeži. Následně zaujal v Liberci. Na severu Čech se probojoval až do prvního týmu. V lize mu dal šanci slovenský kouč Samuel Slovák, a to na posledních osm minut v utkání s pražskou Duklou. Po konci v Liberci odešel do Rýmařova, naposledy ale hrával MSFL v barvách Hlučína.