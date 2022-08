„Zbyněk Pospěch nám po prvním kole oznámil, že u nás končí. Od čtvrtku tak už není našim hráčem,“ řekl manažer a trenér Města Albrechtic Antonín Mura. Bývalý ligista zamířil do Mokrých Lazců. „Je to pro nás oslabení. Nedá se ale nic dělat. Mrzí mě, že máme na marodce sedm hráčů, proti Chlebičovu bude v nominaci patnáctiletý klučina,“ přiznal zkušený stratég.

Nicméně Antonín Mura opět prokázal, jak schopný je manažer. Do nedělního duelu totiž nasadí Marcela Cudráka, klíčového muže divizní Břidličné. „Je to tak. Marcel v neděli nastoupí za Město Albrechtice,“ potvrdil informaci Deníku Antonín Mura. Cudrák přitom v sobotu odehrál dopolední zápas za Břidličnou ve Valašském Meziříčí, kde jeho tým prohrál 1:6. Kovohutě dokonce přivedl na trávník s kapitánskou páskou na ruce. „Oslovili mě pan Mura s panem Bočkem, abych jim pomohl. Řekl jsem, že ano. Hned po našem utkání jsem se stal hráčem Města Albrechtic,“ řekl jednatřicetiletý Cudrák. „V Břidličné ale nekončím. Jelikož to řády dovolují, půjde jen o zápas s Chlebičovem,“ doplnil vysvětlení. Marcel Cudrák patří k nadstandardním hráčům. Během své kariéry oblékal dresy Krnova, Opava nebo Karviné.