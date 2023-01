Poslední rozloučení s duší hlučnského fotbalu Lumírem Kotem

/FOTOGALERIE/ Hlučín se v pátečním poledni zahalil do smutku. Ve smuteční síni na Městském hřbitově v Hlučíně – Březinách proběhlo poslední rozloučení s Lumírem Kotem, s velkým fotbalovým nadšencem, který jako majitel vytáhl Hlučín až do druhé ligy. Jeho život vyhasl 3. ledna po statečném boji se zákeřnou nemocí, bylo mu 59 let.

