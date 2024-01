Vypadá to, že účastník fotbalové I. A třídy z Města Albrechtic bude mít v jarní části hodně silný kádr. Hrající manažer Zdeněk Partyš představil první jména. Hotové jsou příchody Adama Středuly a Františka Kaštovského. A to není vše.

„S Františkem Kaštovským a Adamem Středulou jsme domluveni. Oba budou určitě na jaře za nás hrát,“ poznamenal hrající manažer města Albrechtic Zdeněk Partyš. Čtyřiatřicetiletý Adam Středula je odchovancem Slezského FC Opava. Část své kariéry strávil v nižších rakouských soutěžích. Oblékal také dres Dolního Benešova a Chlebičova. Jedná se o ofenzivně laděného záložníka. O rok mladší František Kaštovský rovněž fotbalově vyrostl v Opavě. Prošel si Břidličnou, Kravařemi a Krnovem. Jeho poslední štací byla Pustá Polom.

Zdeněk Partyš má radaru také Ondřeje Bartoníčka. „Ondra naší nabídku má. Záleží na něm. Každopádně jedná se o zkušeného hráče, který by nám hodně pomohl,“ zvedl prst hrající manažer Albrechtic, který je zároveň trenérem divizní rezervy Slezského FC Opava. Osmatřicetiletý Ondřej Bartoníček momentálně hraje za Lichnov. V minulosti ale patřil k velkým postavám Krnova, kterému pomohl z pozice kapitána vykopat divizi. „Nabídku jsme dali také Jiřímu Mlčouškovi z Břidličné,“ prozradil ještě Partyš, který by rád pro jarní část udržel v týmu i Jakuba Hrubého. „Kuba se zapojí do přípravy v Krnově. Není ale vyloučeno, že bude hrát u nás,“ řekl ještě Zdeněk Partyš.

Albrechtickému týmu, který trénuje bývalý záložník Opavy, Karviné a Baníku Ondřej Ficek, patří v aktuální tabulce devátá příčka. „Určitě chceme jít v tabulce nahoru. Chci Albrechticím pomoci, mám to tady rád,“ svěřil se Zdeněk Partyš.

Přípravu v Městě Albrechticích začínají 25. ledna. Během ní tým kouče Ondřeje Ficka narazí na Slavkov, opavskou osmnáctku, Rapotín a Zlaté Hory.