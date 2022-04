Fotbalový Bruntál zná náhradní termíny, odloženo i v Rýmařově

Jenomže Krnov nezačal vůbec dobře. „Hned v úvodu jsme vyrobili sérii chyb, které vyústily v pokutový kop,“ mrzelo trenéra a Pastrňák poslal hosty do vedení. Na vyrovnání se čekalo do 23. minuty. To se z trestného kopu trefil Holčák – 1:1. „Měli jsme ještě pár šancí, ty se nám ale nepodařilo proměnit,“ dodal Martin Lhotka.

Po přestávce se prosadili znovu hosté. Domácího gólmana překonal Liška. „Naše hra místy připomínala křeč,“ přiznal Martin Lhotka. Krnovu se podařilo vyrovnat, když Hrubého rozběhl Holčák a domácí záložník dával na 2:2. „V závěru jsme hráli přesilovku, měli jsme tlak, ale žádnou velkou tutovku jsme si nevytvořili. Remíza 2:2 je pro nás zklamáním,“ zakončil Martin Lhotka.

Krnov B – Hlavnice 2:2 (1:1)

Branky: 23. Holčák, 72. Hrubý – 4. Pastrňák (penalta), 61. Liška. Rozhodčí: Písečný – Ritter, Juřička. ŽK: Genčur, Carbol – Pastrňák, Čunta, Heinzke. ČK: 74. Heinzke. Diváci: 70.

Krnov B: Genčur – Pohludka, Sklenařík, Šimčík (60. Carbol), Čevela – Michálek (60. Rolný), Holčák, Teichmann, Hrubý – Miškev, Hvížď (72, Varga). Trenér: Martin Lhotka.