Letošních jedenáct zápasů není náhodou. Krnov totiž neprohrál sedmadvacet utkání. Jeho série začala 13. října roku 2019. Svěřenci trenéra Santariuse mají šesti bodový náskok na druhé Kobeřice, dali nejvíce branek ze všech, a to třiatřicet. Nejméně pak inkasovali, a to devět.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.