„Do utkání jsme nevstoupili dobře. Z naší strany to bylo ospalé,“ přiznal vedoucí Krásných Louček Miroslav Pella. „V prvním poločase jsme měli krom jednoho rohu ještě velkou šanci,“ pokračoval Pella. Do ní se dostal Košárek, který běžel sám na Lorenze. Brankář Slavie ho ale vychytal a odstartoval tím své galapředstavení. „Domácí byli produktivní. Dali nám dvě branky. Hlavně ta druhá byla pěkná. Pavlíček předvedl sólo snad od vlastní brány,“ popisoval vedoucí týmu Krásných Louček.

Po přestávce se karta obrátila. „V kabině jsme si některé věci vyříkali a naše hra se zvedla,“ přiblížil Miroslav Pella. „Chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Nakopl nás gól Lukáše Mitury. Měli jsme šance. Domácí brankář měl ale svůj den a chytal famózně. Bylo to hodně o něm a když už jsme ho překonali, zaskočil ho na brankové čáře obránce,“ podotkl Pella. „Vyrovnat se nám nepodařilo. Je to škoda, protože zápasu by slušela remíza,“ uzavřel.

Slavia Opava – Krásné Loučky 2:1 (2:0)

Branky: 27. Ryž, 33. Pavlíček – 60. L. Mitura. Rozhodčí: Jantoš – Fischbach, Philipp. ŽK: Matějek, Ryž, Šusták – Juřina. Diváci: 85.

Slavia Opava: Lorenz – Tylšar (67. Žižka), Matějek, Henčl, Vrána – M. Pavlíček (60. Maisel), Lánik, Martinák (79. Valík), Štencel (79. Šusták) – Ryž (60. Mantey), Boháč. Trenér: Ivo Kratochvil.

Krásné Loučky: Hadač – Chlopčík (39. Kozák), Mrukvia, Slaný, Urban – L. Pella, Košárek, M. Mitura, L. Mitura, Juřina – Fiurášek. Trenér: Richard Kozák.