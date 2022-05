V samotném utkání měl domácí od prvních minut navrch. „Přeházeli jsme hráče v sestavě. Do středu zálohy se posunul Zdena Partyš, a to nám pomohlo. Dával výborné finální přihrávky,“ řekl albrechtický kouč Antonín Mura. Domácí celek udělal k vítězství důležitý krok hned v úvodu, kdy dal během devětadvaceti minut čtyři góly. „Všechny padly po hezkých akcí, kdy naši útočníci doklepávali balony do sice po centrech ze strany,“ těšilo Muru.

Ve druhém poločase pak Město Albrechtice přidalo další dvě branky. „Konečně jsme hráli fotbal. Byl to náš nejlepší výkon na jaře,“ podotkl Mura. „Nyní máme před sebou dva těžké zápasy s béčky Krnova a Bruntálu. Z nich chceme čtyři body,“ doplnil.

Město Albrechtice – Slavia Opava 7:0 (5:0)

Branky: 12. a 16. Šupák, 22., 29. a 40. Pospěch, 46. Klepáček, 90. Mlčoušek. Rozhodčí: Picmaus – Levinger, Viščor. Diváci: 250.

Město Albrechtice: Kmínek – Pavlíček, Machalický, Hrabovský (64. Zetek), Boček – Mlčoušek, Novák (44. Nagy), Partyš, Klepáček (64. Tarabík) – Pospěch, Šupák (58. Hričko). Trenér: Antonín Mura.