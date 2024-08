Sobotní chvíle Petra Navrátila přišla v 19. minutě hry, když zužitkoval přihrávku Lukáše Kundrátka. „Viděl jsem, že jsme získali míč, kluci si dobře nahráli. Jak se začala tvořit ta akce, tak jsem viděl, že by mohlo dojít k nějakému přečíslení. Lukáš dobře přebral míč, já už na něj jen zařval, on mi míč dal nádherně mezi beky. Já už to jen uklidil k tyčce. Jsem moc rád, že to tam spadlo,“ vracel se zkušený útočník ke své druhé trefě sezony.