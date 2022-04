„Byl to pro nás první ročník, ten premiérovy jsme nebyli. Náš gólman se o tom dozvěděl právě od vás z Deníku, oslovil nás v z práce a dal dohromady tým. Jsme velmi spokojeni, což je i podle výsledků pochopitelné, vždyť jsme to tady celé vyhráli,“ usmál se Michal Sostřonek, autor zlatého gólu, kterým otevřel skóre bitvy o celkové prvenství.

Jako stále závodní hráč ocenil kvalitu turnaje. „Nevím, kdo tady byl na první ročník, ale teď tady byly dobré týmy. Máme tři nebo čtyř kluky, kteří ještě hrají nějaké I.A a I.B třídy, já ještě kopu krajský přebor v Českém Těšíně. V minulosti jsem sbíral starty i ve třetí lize, ale to je už tak patnáct let zpátky,“ vrátil se v čase Sostřonek.

Ten ocenil i práci organizátorů. „Zaslouží velkou pochvalu. Mělo to spád, zápas střídal zápas, všechny měly svou kvalitu. Celkově jsme si dobře zahráli a to první místo je taková odměna. Tím, že se hrálo dvakrát deset minut na půl hřiště v pěti lidech v poli a mohli i střídat, tak se to dalo zvládnout. Prostě fajn odpoledne,“ dodal Sostřonek.

Unikátní fotbalový turnaj v režii Deníku, v němž zápolí firemní týmy ze všech koutů České republiky, vyvrcholí tuzemským finále v polovině července v Roudnici nad Labem. „Teď nás čeká někdy v průběhu prázdnin další kolo, do velkého finále to máme ještě hodně daleko. Chceme pochopitelně dojít co nejdál,“ dodal Michal Siostrzonek.

VÝSLEDKY

Skupina A: GMC tech – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) 5:2, GMC tech – Apolmont Steel 2:0, GMC tech – Mobis Automotive Czech 1:4, Mobis Automotive Czech – Apolmont Steel 4:1, Mobis Automotive Czech – SmVaK 5:0, Apolmont Steel – SmVaK 3:2. Umístění: 1. Mobis 9 bodů, skóre 13:2; 2. GMC Tech 6 bodů, skóre 8:6; 3. Apolmont Steel 3 body, skóre 4:8; 4. Severomoravské vodovody a kanalizace 0 bodů, skóre 4:13.

Skupina B: GO Steel – Z+M Partner 7:0, GO Steel – Lakum KTL 10:0, GO Steel – B. PRO CZ 2:1, B. PRO CZ - Lakum KTL 4:0, B. PRO CZ - Z+M Partner 3:0, Lakum KTL - Z+M Partner 6:1. Umístění: 1. GO Steel 9 bodů, skóre 19:1; 2. B. PRO CZ 6 bodů, skóre 8:2; 3. Lakum KTL 3 body, skóre 6:15; 4. Z+M Partner 0 bodů, skóre 1:16.

Semifinále: Mobis Automotive Czech – B. PRO CZ 4:0, GMC tech – GO Steel 1:0. O 3. místo: B. PRO CZ – GO Steel 3:1. Finále: Mobis Automotive Czech – GMC tech 2:0.