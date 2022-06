Češky vstoupily do ME porážkou, v Ostravě nestačily na šampionky z Francie

Mladé české fotbalistky vstoupily do domácího Mistrovství Evropy U19 v pondělí dopoledne na Městském stadionu ve Vítkovicích porážkou 0:3 s favorizovanou Francií.

České fotbalistky do 19 let vstoupily do domácího ME porážkou 0:3 s Francií. | Foto: www.fotbal.cz