Půl roku budou mít fanoušci Baníku, a nejen oni, možnost třeba i opakovaně Baník Expo navštívit. Expozice, která je postavena na ploše více než tisíc čtverečních metrů, bude otevřena do konce října. „Jedná se o expozici v rozsahu, v jakém nikdy předtím žádná výstava o Baníku otevřená nebyla,“ řekl Richard Foltinek, kurátor výstavy.

„Je zaměřena na minulost, současnost i budoucnost klubu. Návštěvníky vtáhnou do děje zajímavé interaktivní prvky. Už při vstupu do prostorů výstavy ostatně pocítí, jaké to asi je, když hráči Baníku vybíhají na stadion plný ostravských fanoušků,“ dodal Foltinek.

Příznivci klubu z Bazalů si mohou zblízka prohlédnout nejcennější trofeje, které Baník ve své historii vybojoval. A řadu dalších historických artefaktů. Zaujme i projekce až šedesát let starých záběrů ligových utkání Baníku.

„Jsem přesvědčen, že návštěvníky zaujme i místnost věnovaná baníkovským vítězům Ligy mistrů, stejně tak například další místnost, jejíž podobu si navrhli sami fanoušci. Připraveny jsou i fyzické aktivity a mnoho dalšího, expozice je skutečně multižánrová,“ uzavřel Richard Foltinek.