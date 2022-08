„Jsme jasným favoritem. V Rýmařově nás ale čeká nepříjemný soupeř. Domácí se budou proti nám chtít vytáhnout,“ řekl opavský kouč Roman West. S tím, že by dal šanci hráčům ze širšího kádru, nepočítá. „Nechceme nic podcenit. Do Rýmařova jedeme v nejsilnějším složení. Možná uděláme maximálně dvě změny v sestavě,“ podotkl šéf opavské lavičky. Slezský FC se v posledních dvou zápasech střelecky zasekl. Na vstřelený gól čeká 188 minut. „Pracujeme na zlepšení zakončení. Věřím, že v Rýmařově to zlomíme a následně přeneseme do ligového zápasu ve Vlašimi,“ přeje si Roman West.