Na kontě má 183 prvoligových startů, ve kterých nastřílel patnáct branek. Kromě Sparty a mateřských Vítkovic si také zahrál za Viktorii Žižkov, Slovan Liberec, olomouckou Sigmu, pražskou Duklu nebo Třinec. Má za sebou i dvě zahraniční štace, a to v kazašském Tobolu Kostanaj a rumunském Rapidu Bukurešť. „Na svou kariéru si nestěžuji. Ale s postupem času jsem ztrácel motivaci, proto jsem se rozhodl skončit. Možná, že někdo namítne, že jsem mohl ještě profi fotbal hrát. Musím ale přiznat, že profi fotbal mi nechybí,“ svěřil se Deníku Ondřej Kušnír.

Vedle toho, že kope divizi za Bruntál, tak založil i fotbalovou školu Ondry Kušníra. Ta má žáky po celém kraji. Nyní o prázdninách například probíhá i kemp pro malé fotbalisty. „Tahle práce mě baví,“ přiznal Ondřej Kušnír.

Jaká byla neúplná loňská sezona v Bruntále?

Nebudu lhát, hodně zvláštní. Sezona začala, bohužel pak se to kvůli koronaviru stoplo. Byli jsme půl roku bez fotbalu. Je to škoda, bude to mít své následky. Amatérský fotbal dlouhou pauzou hodně utrpěl.

Vy jste patřil k oporám druholigového Třince, měl jste i na ligu. Přesto jste nakonec skončil v divizi…

Už před startem mé poslední sezony v Třinci jsem avizoval, že skončím s profi fotbalem a půjdu na závěr kariéry hrát do Bruntálu, kde s rodinou bydlíme. Beru to tak, že Slavoj Olympia je mojí poslední štací.

Zájem o vás v profi fotbale byl, neuvažoval jste, že si ještě rok dáte?

Vůbec. Musím přiznat, že jsem ve druhé lize ztratil motivaci. Kdybych hrál ligu, tak je to asi jiné, ale tak to už pro mě nemělo smysl.

S jakými ambicemi jde Bruntál do nové sezony?

Loni jsme skládali tým za pochodu, i já jsem se připojil později, jelikož druhá liga se hrála strašně dlouho. Nebylo to ono, sžívali jsme se spolu. Osobně jsem zjišťoval, o čem vůbec divize je. Teď to bude jiné. Trénovali jsme spolu, věřím, že jsme dál než loni a v tabulce se posuneme nahoru. Hlavním cílem je vyhnout se od samého začátku sestupovým příčkám.

Čemu se vedle hraní v Bruntále ještě věnujete?

Můj život se stále točí okolo fotbalu. Založil jsem si fotbalovou školu Ondry Kušníra. Věnujeme se individuálnímu tréninku fotbalistů a fotbalistek. Nyní o prázdninách pořádáme i fotbalový kemp.

A máte hodně žáků?

Musím zaklepat na dřevo: ano, máme. Ještě musím říci, že s bruntálským klubem to nemá nic společného. Máme žáky po celém kraji. Ve škole vedle mě působí ještě dva trenéři. Máme okolo sedmdesáti žáků. Snažíme se výuku dělat zábavnou formou, děti to baví. Máme i pozitivní zpětnou vazbu od rodičů.

Vy osobně jste neuvažoval o tom, že byste šel trénovat nějaký tým?

Musím přiznat, že už nějaké nabídky přišly. Ale zatím se nechci tímto směrem vydávat. Naplňuje mě práce ve fotbalové škole. Chci pokračovat ve zdokonalování začínajících fotbalistů, snažit se jim něco předat ze své kariéry.

Nechystáte se do Bruntálu přivést nějakou posilu zvučnějšího jména?

Je pravda, že se s posílením snažím pomoci. Uvidíme, zda ještě někoho přivedeme.

Své bývalé kluby sledujete?

Ano, sleduji, a to i ty zahraniční. Zajímá mě, jak si vedou.