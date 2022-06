„Končím v pravý čas. Postoupili jsme, co více si přát,“ řekla v rozhovoru pro Deník krnovská ikona. Domácí duel s Pustou Polomí, který Krnov vyhrál 4:3, byl jeho poslední domácí. Rozlučka měla velké parametry. Zkušenému záložníkovi tleskalo skoro šest stovek diváků. Nezapomenul ani klub. Začátek utkání byl hlavně o Bartoníčkovi. Když ve druhém poločase střídal, byly k vidění i dýmovnice. „Jsem dojatý, a to opravdu v moc. Děkuji fanouškům, že přišli v tak velkém počtu,“ svěřil se Ondřej Bartoníček. Mimochodem za milovaný Krnov kopal skoro čtrnáct let.

Ondro, byl to opravdu poslední zápas?

O poslední zápas v kariéře nešlo. Ještě jsem slíbil klukům v Lichnově, že si za ně přijdu kopnout. S fotbalem jsem tam začínal. Tam se můj kruh uzavře.

Je vám sedmatřicet, což není na divizi až tak vysoký věk. Pravidelně nastupujete v základní sestavě, není škoda končit?

Těch věcí pro konec je více. Už nejsem nejmladší. Za druhé z časových důvodů nestíhám tréninky. Bez kvalitní přípravy nemůžete divizi hrát. Navíc trénuji děti ve Městě Albrechticích a na vlastní tréninky, bych měl čas jen jednou týdně, a to kdo ví jestli. Například poslední měsíc jsem netrénoval prakticky vůbec. Nyní přišel ten nejlepší možný okamžik, kariéru v Krnově uzavřít. Postoupili jsme, takže končím na vrcholu.

Divize nebyla opravdu žádným lákadlem?

Určitě byla, rád bych si ji ještě zahrál, ale prostě nejde to. Osm let jsem ji měl možnost vyzkoušet a vím, že je to soutěž, která má kvalitu. A jak jsem řekl, bez tréninku hrát nejde.

Jaké bylo angažmá v Krnově?

Dlouhé a krásné. Postoupili jsme do divize a po roce jsme hned spadli. Po dvou letech postup, pak zase sestup. Po konci pana předsedy Hudského, přišel odchod našich srdcařů do Břidličné. Tým se začal stavět na nových základech, kdy hráli mladí kluci a od té doby to šlo s Krnovem nahoru. Sestavil se kvalitní tým, který má na to, aby v divizi hrál důstojnou roli. Celkově jsem v Krnově odehrál řadu pěkných utkání. V kabině se sešla kvalitní parta kluků, která dokázala každé vítězství náležitě oslavit. (usměje se)

Jak se vám líbil vás poslední domácí zápas?

Byla to nádhera, vyšlo počasí. My jsme vyhráli. Fanouškům bych chtěl strašně moc poděkovat, že přišli, že si udělali čas. Byl to pro mě úžasný zážitek. Celé mě to dojalo. Musím ale přiznat, že od rána jsem byl pořádně nervózní, docela jsem to prožíval.

Nakonec jste dal i gól, když jste proměnil pokutový kop…

To byla třešnička na dortu. Chtěl jsem to původně kopat jako Panenka, do středu brány. Nakonec jsem to přehodnotil, brankář to asi čekal, nechtěl jsem být za blba, tak jsem to kopl k tyči.

Co prorokujete Krnovu?

Fotbal v Krnově je dobře nastavený. Základem je práce s mládeží. Navíc to vypadá, že divizi mohou hrát až čtyři týmy z regionu, což bude divácky hodně atraktivní. Krnov má na to, aby hrál střed tabulky.