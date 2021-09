V neděli čeká Krnov další zápas Krajského přeboru. Už teď je jisté, že do utkání s Petřvaldem na Moravě nenaskočí zraněný Václavek, otazník visí nad startem Váňi. Střetnutí na krnovském stadionu má výkop v 15.30.

„Postavili jsme kombinovaný tým složený z hráčů dorostu, béčka a prvního týmu,“ řekl krnovský kouč Gustav Santarius. „Hrálo se malém hřišti s těžkým terénem. Byl to velký boj. My jsme měli převahu, soupeř hrozil z brejků, trefil i tyčku,“ vracel se k pohárovému duelu šéf krnovské lavičky. „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a postoupili,“ poznamenal trenér Krnova. V další fázi poháru jeho tým narazí na vítěze duelu z opavského okresu: Píšť – Velké Heraltice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.