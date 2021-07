OFS Bruntál pořádá příměstský fotbalový kemp

Malí fotbalisté se mají na co těšit. OSF Bruntál a jeho odborné komise pořádají letní příměstský fotbalový kemp. Akce proběhne ve sportovním areálu Města Albrechtice, a to od druhého do šestého srpna, vždy od půl deváté do půl páté.

OFS Bruntál pořádá fotbalový kemp. | Foto: Deník

„Kemp je určen pro kluky a holky ročníku narození 2009, 2010 a 2011. Náplní tohoto příměstského kempu je další rozvoj základních herních činností mladých fotbalistů a je proto specializován především pro ty, kteří i přes prázdniny chtějí zdokonalovat svůj sportovní výkon," řekl za OFS Bruntál Jiří Stanovský, který má mládež pod palcem. Hráči na kempu budou využívat možnosti vyžití nejen sportovního charakteru (travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, sportovní halu aj.), ale také vyžití charakteru klasicky táborového (hry, soutěže, výlety apod.). Kemp navštíví několik významných fotbalových osobností našeho regionu, ať už aktivní či bývalí fotbalisté nebo úspěšní trenéři apod. (diskuze, besedy, přednášky atd.). „Každý účastník kempu obdrží upomínkové tréninkové triko, trenky, sportovní vak a láhev," dodal Stanovský. Termín závazných přihlášek (úhrady) je do 20. července 2021. Bližší informace podá Milan Gross (604 861 889) a Kamil Furik (604 101 508).