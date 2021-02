Odchovanci krnovského fotbalu mezi profíky

/FOTOGALERIE/ Fotbalový klub z Krnova sice hraje v uvozovkách jen v krajském přeboru, nicméně dokázal vychovat i fotbalisty, kteří to dotáhli až do první nebo druhé ligy. Brankář Radek Petr je dokonce více mistrem světa do dvaceti let.

Tomáš Mrázek | Foto: Deník / VLP Externista

Začneme právě u Radka Petra. Dnes třiatřicetiletý gólman zamířil z Krnova do Opavy, poté následně do ostravského Baníku, chvíli hostoval také v Mutěnicích. Zmiňovaný světový šampionát mu otevřel dveře do Itálie. V prvním týmu Parmy ale šanci nedostal a působil v Pro Patria. Vyšlo mu angažmá v belgickém Eupenu, následoval přesun do bulharského velkoklubu Ludogorets Razgrad. Jenomže pak už to šlo s kariérou Radka Petra dolů. Po přestupu do Brna, následoval odchod do Kroměříže, nyní působí tento gólman v nižších soutěžích zlínského kraje, přesněji v týmu FC Rak Provodov. Krajská hokejová liga už se nerozjede. Rozumné, zní z Krnova i Benešova Přečíst článek › Dalším krnovským talentem byl Tomáš Mrázek. Někdejšího mládežnického reprezentanta přibrzdilo v kariéře zranění nohy. Po nevydařeném angažmá na Žižkově se plácal v nižších soutěžích na Slovensku. Nakonec se ale vlastní píli zvedl. Přes Třinec a Opavu si ho trenér Václav Kotal vybral do ligového Hradce Králové. Kopal také za Táborsko a Vítkovice. V současné době obléká dres Pusté Polomi, v Opavě trénuje mládež a učí na základní škole Mařádkova. To jednadvacetiletý David Buchta svou velkou kariéru teprve rozjíždí. Za ostravský Baník odehrál v lize osmnáct zápasů, ve kterých vstřelil dva góly. O dva roky starší Roman Bala se naplno zabydlel v kádru druholigového Prostějova. Předtím prošel mládeží olomoucké Sigmy a zahrál si také v Uničově. Povedenou kariéru má za sebou další fotbalista s krnovským DNA, a to Milan Halaška, který nyní kope divizi za Bohumín. Oblékal dres Opavy, Karviné, ligu si vyzkoušel v Brně, za sebou má krátkou štaci v Chorvatsku. Za Opavu hrával Michal Hořínek, nastoupil za ní v šesti duelech. Milan Cudrák oblékal dresy Karviné a Nové huti. David Korčián si pamatuje i profesionální fotbal v Drnovicích. Prošel si také Opavou, Jihlavou a HFK Olomouc. Za klub z opavských Městských sadů si zahrál i Roman Klimenko, který si další druholigové starty připsal v barvách ostravské Nové huti. Aleš Hujík si zase druhou ligu vyzkoušel ve Frýdku-Místku.

