Přijde fotbalový Krnov o svou oporu zadních řad v podobě Theodora Matějíčka? Odpověď na tuto otázku už měla být pár dnů známá. Jenže testy devatenáctiletého obránce v Uničově se protáhly a stále není jasno.

Gustav Santarius, trenér Krnova | Foto: FK Krnov

„Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne. Theo v Uničově trénuje, odehrál tam nějaké zápasy, nyní do toho ale zasáhly vládní opatření,“ přiznal krnovský lodivod Gustav Santarius mladší. „Momentálně moc nevíme, jak to dopadne. Dvoutýdenní zkouška se protáhla, Uničov skončil s tréninky, těžko říct, co bude dál,“ krčí trenér jednoho z předních celků moravskoslezského krajského přeboru rameny.