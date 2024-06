Miloslav Brožek stále ještě neskousl konec českého týmu. „Pořád cítím pocit křivdy. Myslíte si, že by rumunský sudí Kovács si takto dovolil pískat v neprospěch Němců. Určitě ne,“ podotkl expert Deníku. „Samozřejmě náš konec v základní skupině nebyl jen o výkonu rozhodčího proti Turecku. Ta křivda u mě ale pořád přetrvává,“ přiznal fotbalový trenér.

V sobotu startuje v Německu vyřazovací fáze. Jako první jdou do akce Švýcaři proti Italům. „Švýcarsko je pro mě černým koněm turnaje. Očekávám třaskavou bitvu. Jedná se o geograficky sousední země. V jižní části Švýcarska se dokonce mluví italsky. Samozřejmě, že Italové jsou turnajovým týmem, ale v sobotu mírně věřím Švýcarům,“ přiznal bývalý kouč Slezského FC Opava. „Byl jsem zamilovaný do Breela Embola. Je to útočník, který byl před svým zraněním nejlepším, co dokázal švýcarský fotbal vyprodukovat. Vyzařuje z něj obrovské sebevědomí,“ pokračoval Miloslav Brožek. „V brance mají skvělého Yanna Sommera. Obranu drží Manuel Akanji. Za mě nejlepší stoper na Euru. A když k tomu připočte skvělou záložní řadu, tak to Italové nebudou mít vůbec lehké,“ míní expert Deníku. Italové v základní skupině vyválčili čtyři body. Svůj postup zachraňovali gólem v nastavení proti Chorvatsku. „Italové měli výborný vstup do turnaje. Pak je přibrzdilo Španělsko, které jim jasně nastavilo zrcadlo. Sám jsem zvědavý, zda dostojí pověsti turnajového týmu,“ řekl ještě Miloslav Brožek k úvodnímu duelu vyřazovacích bojů.

Do bojů zasáhnou také domácí Němci. Ty čekají Dánové. „Dánové nejsou v Německu v top formě. V kádru mají ale celou řadu zajímavých hráčů. Sledují krásný příběh Christiana Eriksena. Život mu visel na vlásku, nyní je ústřední postavou Dánu. Všechny akce jdou přes něj, kope standardky. Jedním slovem ho hltám,“ svěřil se Miloslav Brožek. „Pokud ale budou hrát Dánové z hlubokého bloku a nechají Němce rozvinout hru, tak nemají šanci,“ myslí si kouč olomouckého béčka.

Němci hrají doma. V základní skupině se chytli. „Toni Kroos bude určitě více hlídaný. Klíčem k úspěchu bude výkon Musialy a Wirtze. Němci si zvedli v základní skupině sebevědomí. Jejich hladovost po úspěchu šla nahoru. Dánsko je pro ně přijatelným soupeřem. Očekávám agresivní fotbal s postupem domácího Německa,“ zakončil Miloslav Brožek.