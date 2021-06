„Do Piště jsem přišel ještě v době před druhou koronavirovou pauzou jako hrající trenér,“ začal povídání Petr Žižka, někdejší opora Hlučína, která na hřišti pod silem zažila i druholigové časy.

Nová sezona bude v Piští ve znamení velkého očekávání. „Rozhodli jsme se současným stavem místního fotbalu něco udělat. Klub disponuje hezkým sportovním areálem a byla by škoda, aby se tadykopal jen okresní přebor,“ podotkl devětatřicetiletý trenér. „Jelikož do Hlučína přešel petřkovický majitel Tač, a to i s hráčským kádrem, tak o některé hlučínské kluky nebyl zájem. Kristián Hudeczcek s Jakubem Macem nejdříve koketovali s myšlenkou, že budou kopat MSFL v Dolním Benešově, nakonec se ale rozhodli, že se vrátí do rodné Píště. To byl impulz k tomu, že místní fotbal nakopneme,“ pokračoval v povídání Žižka.

Jak se ukazuje, tak nezůstalo jen u těchto dvou jmen. Brzy se k nim přidal i čtyřiadvacetiletý záložník Lukáš Foitzik a o čtyři roky starší Lukáš Malchárek, který naposledy kopal v Háji ve Slezsku a stejně jako Hudeczek má za sebou i epizodu v pražské Slavii. „Tímto ale rozhodně nekončíme. Chci ještě zlomit Robina Štefka s Dominikem Krautem,“ nastínil své plány Petr Žižka, který si pohrává s myšlenkou oslovit i svého kamaráda Martina Hanuse, jednoho z historicky nejlepších kanonýrů MSFL.

Pišť se tak stane postrachem okresu. „Jsme takový Real Madrid,“ směje se kouč. „Náš tým je postaven na hlučínských základech, to znamená, že dobrá parta je základem. Chceme se všichni fotbalem bavit. Věřím, že natáhneme na naše zápasy hodně diváků,“ přeje si Petr Žižka. „Už to, že kluci odmítli angažmá ve vyšších soutěžích a nehoní se za penězi, hovoří za vše. Všichni se na sezonu těšíme,“ podotkl trenér.

S tím, že by sám ještě hrával, už nepočítá. „Hlava by chtěla, ale tělo řeklo dost. Mám odrovnána kolena a prostě už to nepůjde ani v okresním přeboru,“ řekl smířlivě.

Cíl pro novou sezonu je jasný. „O ničem jiném, než postupu se bavit nemůžeme. Řeknu to na rovinu, chceme dál, než do I.B třídy,“ uzavřel Petr Žižka povídání.