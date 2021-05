„Vítězství v anketě beru jako jednu ze sladkých odměn v mé fotbalové kariéře,“ pousmál se úvodem spokojený Josef Hvižď. „Moc si vážím všech, kteří mi posílali své hlasy, za které jim moc děkuji. Udělali mi velkou radost,“ neskrývá opora Slezských Rudoltic, na kterou už si určitě brousí zuby pokladník celku hrajícího okresní přebor. „V kabině jsem sice ještě nebyl, ale je jasné, že to bude mít pozitivní ohlas. Počítám s tím, že mě pokladník brzy osloví a něco mě vítězství určitě bude stát,“ pokračuje autor čtrnácti podzimních branek, které zvládl v pouhých devíti zápasech.

Kromě památeční plakety obdrží Hvižď také poukaz na tisíc korun od Fortuny. I když se sám sázení nevěnuje, výhra své uplatnění určitě najde. „Vyměním ji za něco s kamarádem, který ji určitě využije lépe.“ A kam se zařadí plaketa? „Nebude to ani u krbu, ani do garáže. Své místo bude mít na poličce, kde mám vystaveny všechna ocenění, která jsem za svou fotbalovou kariéru získal,“ prozrazuje devatenáctiletý ostrostřelec, který už netrpělivě vyhlíží návrat ke svému milovanému sportu.

Podobně, jako ostatní amatérští fotbalisté, toho totiž moc v posledním roce a půl neodehrál. „Po pauze budu určitě ve své kariéře pokračovat. Myslím si, že pro mě návrat ani nebude tak složitý, protože si občas zajdeme s kluky zakopat, navíc chodím sám pravidelně trénovat. Nějak to zvládnu. Horší to ale bude s ostatními fotbalisty, mám strach, že hodně hráčů bude mít potíže s tím, aby se vrátili do své původní kondice,“ obává se borec, který kromě Slezských Rudoltic v mládeži oblékal také dres Města Albrechtice.

A jaké má Josef Hvižď plány pro svou budoucí kariéru? „Chtěl bych se hlavně neustále zlepšovat, to je základ. Samozřejmě je s tím spojeno i to, že bych si chtěl zahrát nějakou vyšší soutěž, než je okresní přebor. Mám ještě také jeden velký sen – chtěl bych se podívat do zákulisí pražské Slavie a podívat se, jak tam všechno funguje,“ podotkl závěrem velký fanoušek sešívaných.