Letošní ročník fotbalového MOL Cupu zná svůj jízdní řád. Už předkolo nabídne zajímavé bitvy. Rýmařov čeká na úvod účastník MSFL z Uničova. Bruntál hraje se Šumperkem.

Rýmařov začne pohár s Uničovem | Foto: Externista

Předkolo je na programu pětadvacátého července, s úředním výkopem v sedmnáct hodin. Týmy v něm budou bojovat nejen o postup do prvního kola, ale také o to, aby si řekli o zajímavého soupeře v podobě druholigisty. Vítěz ze souboje Bruntál – Šumperk vyzve Třinec. Na Slezský FC Opava se může těšit jeden z dvojice Bohumín – Dětmarovice. Do prvního kola byl nasazen třetiligový Hlučín, ten může spřádat plány na jednoho vítěze duelu Kozlovice – Heřmanice.