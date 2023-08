/FOTOGALERIE/ Ostravský Baník se nakonec letos v Rýmařově neukáže. Jiskra na domácím trávníku Hlučín neporazila a v MOL Cupu končí. Hostující fotbalisté vyhráli 4:0 a jejich se fanoušci se tak mohou těšit ve druhém kole ligistu z Ostravy.

Hlučín uspěl v prvním kole MOL CUPU | Foto: Kamil Furik

Rýmařov kosí v úvodu sezóny velká marodka. Kromě dlouhodobě zraněného Navrátila do zápasu nemohli kvůli větším či menším problémům nastoupit Dostál, Kršek a D. Furik, kteří zápas sledovali pouze z tribuny. Do hry nezasáhl ani Jeřábek. Jen na lavičce byl Kolísek. Trenér Furik tak musel improvizovat. Ve stoperské dvojici se vedle Kneifela postavil Palys. Na pravém kraji obrany se v 1. poločase pohyboval Kocúr. S Čiklem v útoku pak byl dorostenec Marek.

Jiskra zahájila zápas ze zatažené obrany a vyčkávala s čím vytasí favorit. Také Hlučín se nikam příliš nehnal a tak úvodní čtvrthodina byla bez větších šancí na obou stranách. Slezané měli optickou převahu, ovšem dostávali se pouze po šestnáctku Rýmařova.

Skóre zápasu otevřeli hosté ve 25. minutě, kdy dalekonosná střela Kovaly zaplavala k pravé tyči Vilímkovy brány. Po půlhodině hry pálil z hranice šestnáctky Kovala, ale přestřelil. Tři minuty na to se ve vápně individuálně prosadil Ptáček, jehož střelu z úhlu Vilímek hokejově vyrazil. Rýmařovský gólman byl nadále v permanenci a po následném rohu musel proti střele Holzera z voleje.

Jiskra začala hrozit v závěrečné desetiminutovce první půle. Nejprve z rychlého protiútoku Marek přihrávkou vyslal do nájezdu Tihelku, který ze stoprocentní šance těsně minul šibenici hlučínské brány. Pět minut před přestávkou Tihelka hlavičkoval a Kolenko musel proti míči hbitě zasáhnout. Ve 43. minutě hlavičkoval Kneifel, ale i on bránu těsně minul.

Trable Rýmařova pokračovaly a do druhé půle nastoupil místo lehce zraněného Vilímka do brány Nakládal. Do hry šel také další dorostenec Zapletal, který teprve o víkendu debutoval proti Všechovicím v mužské kategorii.

Hlučín zahájil druhou půli náporem ve snaze zápas co nejdříve rozhodnout. Obrana Jiskry ale dlouho Slezany nepouštěla do šancí. Až v 55. minutě vypálil tvrdou ránu střídající Moučka, ale Nakládal si s tímto pokusem poradil.

Po hodině hry Jiskra zahrozila po spolupráci tria Furiků, kteří v tu chvíli byli na hřišti. Zkušení Michal a Jiří dobrým presinkem vybojovali míč pro Tomáše, která si míč navedl na střelu, v dobré pozici ale trefil pouze boční síť.

Hostům se přece jen podařilo odskočit na rozdíl dvou branek. V 61. minutě vyslal na bránu Jiskry přízemní střelu Buchvaldek, jehož rána šla k pravé tyči a Nakládal se proti ní natahoval marně. Jen o pár minut později dostali hráči Hlučína příliš mnoho volného prostoru a na 3:0 zvýšil Moučka. Dva slepené góly definitivně Jiskru srazily. Jen o chvíli později musel Nakládal vytáhnout nad břevno tvrdou střelu Smékala. Tentýž hráč se gólu dostal v 75. minutě, kdy střelou překonal gólmana Jiskry – 4:0 pro Hlučín a zápas se již pouze dohrával.

Trenér Furik tak alespoň do hry nasadil další dorostence, kteří dostali příležitost vyzkoušet si dospělý fotbal. Na plac se dostali Jakub Gorčík a také Alexej Novotný, který do Rýmařova v létě přestoupil z Krnova, aby se připojil k dorostenecké devatenáctce. Jiskra tak podlehla Hlučínu 0:4 a s MOL Cupem se rozloučila.

SK Jiskra Rýmařov – FC Hlučín 0:4 (0:1)

Branky: 26. Kovala, 62. Buchvaldek, 67. Moučka, 73. Smékal. Rozhodčí: Slabý – Brázdil, Doležal. ŽK: bez karet. Diváků: 270.

Jiskra: Vilímek (46. Nakládal) – J. Kocúr (46. Zapletal), Kneifel, Palys, Hleba – Tihelka (57. T. Furik), M. Furik, J. Furik (68. Gorčík), Křepelka – Marek (62. Novotný), Čikl. Trenér: Milan Furik.

Hlučín: Kolenko – Holzer, Praus, Kolaska - Wala, Mládek (46. Smékal), Kovala (56. Buchvaldek), Kobza, Kania (46. Moučka) - Levčík (62. Tomšů), Ptáček. Trenéři: Ondřej Smetana, Filip Smékal.