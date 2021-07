Borec využitelný na více místech v obraně i v záloze je odchovancem pražské Slavie. Z jejího béčka si ještě odskočil do Motorletu, odkud už přestoupil do Králova Dvora. Tam odehrál spoustu sezon, odskočil si jen na chvíli do tehdy druholigového Kolína, kde posbíral devět startů. Před nějakou dobou se z pracovních důvodů přestěhoval do Jeseníku a fotbal mu začal chybět. „Měl jsem nabídky ze Šumperku a z Rýmařova, nakonec jsem zvolil Rýmařov a zatím určitě nelituju. Je tady super parta, klub je hodně rodinný, což mi vyhovuje,“ usmívá se nová tvář v kabině Jiskry.

Michale, jak se zrodilo vaše angažmá v Rýmařově?

Před rokem jsem se přestěhoval do Jeseníku, začal jsem pracovat u policie a nechtěl jsem úplně řešit fotbal. Poté jsem ale přes Petra Navrátila dostal nabídku z Rýmařova. Fotbal mi už začínal chybět, takže jsem se ji rozhodl využít.

Jak na vás zatím Rýmařov zapůsobil?

Mám prozatím odehrány v květnu dva přípraváky a samozřejmě s kluky trénuju, teď jsem jenom poslední přátelák vynechal. Jsem zatím hrozně spokojený, kolektiv je super, fajn je i pan trenér Furik. Je to hodně podobné Králováku, celý klub je dost stmelený a rodinný. To se mi líbí a vyhovuje mi to.

Pojďme k vaší minulosti. Jste odchovancem Slavie, odkud jste se ovšem vydal do dalších klubů. Můžete přiblížit své začátky v dospělém fotbalu?

Je to jednoduché. Vychovala mě Slavia, kde jsem pak byl rok v béčku. Poté jsem šel na hostování do Motorletu, který byl spřízněným klubem Slavie. Tam si mě všiml pan trenér z Králova Dvora, který mě následně oslovil. V Motorletu jsem tak byl půl roku, pak už jsem hrál za Králův Dvůr, kde jsem byl dohromady devět let. Odskočil jsem si akorát na půl roku do Kolína, kde si mě znovu vytáhl trenér z Králováku. Kdybychom se zachránili, tak jsme byli domluvení na pokračování, bohužel jsme ale nakonec spadli.

Nakonec jste ve druhé lize nastřádal devět startů. I tak jste ale jistě nabyl cenné zkušenosti…

Samozřejmě. Vždycky jsem si chtěl zahrát co nejvýš, takže jsem nad nabídkou z druhé ligy vůbec neváhal. Je to celé rychlejší, oproti ČFL člověk rozdíl opravdu pozná.

Po angažmá v Kolíně jste znovu zakotvil v Králově Dvoře, kde jste odkopal dalších pět sezon. Nebyl důvod měnit dres?

Moc se mi tam líbilo a byl jsem maximálně spokojený, nebyl žádný důvod z klubu odcházet. Spíše mě až teď donutily rodinné a pracovní důvody. V Králováku mi nechybělo vůbec nic.

V sestavě Králova Dvora jste také vyměnil mnoho postů, dalo by se říct, že jste takovým univerzálem?

Dříve jsem nastupoval v obraně, potom jsem ale docela dlouhou dobu nastupoval na postu krajního záložníka. Dalo by se říct, že jsem univerzál, za svou dospělou kariéru jsem těch postů vystřídal opravdu hodně. Můžu hrát víceméně kdekoliv, kromě levé strany. Nejvíce jsem toho odehrál na pozici defenzivního záložníka na pravé straně.

V poháru jste si dokonce zahrál i proti pražské Spartě, zápas dospěl až k penaltám, které Letenští nakonec zvládli. Jak na utkání vzpomínáte?

Vzpomínám na něho často a rád. Na stadionu bylo nějakých čtyři a půl tisíce lidí, normálně jich přitom chodilo dvě stě až tři sta. Už jenom to byl samozřejmě zážitek. Jen je škoda, že jsme si v nastavení nechali dát gól na 1:1 a pak na penalty vypadli. Podobných zápasů jsme ale s Královákem sehráli víc, podařilo se nám vyhrát s Teplicemi, s Jabloncem, hráli jsme i na Bohemce, kde jsme sice prohráli, ale taky tam bylo pět tisíc diváků. Člověk má z takových zápasů super zážitky.

Jak jste prožíval poslední rok a půl, kdy jste toho moc odkopat nemohl?

Špatně. Bylo to hrozně dlouhé. Člověk je zvyklý na proces trénování a víkendové zápasy, ve kterých o něco jde. Pak to prostě chybí, potvrdí vám to každý sportovec. Vnímám to tak, že mi bylo něco sebráno a nemohl jsem s tím nic dělat. Do sportu už snad covid nezasáhne a bude už to jen lepší.

Nyní vás v Rýmařově čeká divize. Jdete do sezony s cílem poprat se o postup do MSFL? Není to tak dávno, co ji Jiskra hrála…

Chci prostě hrát v tabulce co nejvýš. Vůbec nevím, jak vypadaly zápasy Rýmařova v poslední době, protože jsem žádný z nich neviděl, takže to tak trochu i pro mě bude překvapení, i když samozřejmě vím, kde se kluci v tabulce pohybovali. Jsem plný očekávání a těším se.