Osmnáctiletý mladík se vrací do důvěrně známého prostředí. Hanel je totiž odchovancem bruntálského Juventusu. Poté prošel i Slavojem Olympia, ze kterého nakonec odešel do Opavy, kde působil v posledních sezonách. Teď se do Bruntálu vrací. „Hodně tomu pomohla karanténa. V Opavě jsem to měl těžké na dojíždění, takže jsem měl nějaké individuální plány a podobně. Bavil jsem se i s lidmi ze svého okolí a dospěli jsme k tomu, že bych už chtěl zkusit mužský fotbal, takže jsem se vrátil domů,“ prozrazuje Michal Hanel.

V mládeži Slezského FC Opava působil Hanel od svých třinácti let až doteď. A jak sám říká, jednalo se o roky vydařené. „V Opavě to musím hodnotit kladně. Od doby, kdy jsem byl mladším žákem, se tam hodně změnilo. Šlo to hodně nahoru, jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Trénovalo mě navíc spoustu dobrých trenérů, můžu na to vzpomínat jedině v dobrém,“ pochvaluje si nejčerstvější posila fotbalového Bruntálu. V Opavě se navíc potkal také se svým novým koučem Martinem Kotalou. „Při mé smůle se mi ale o jeden ročník vyhnul, trénoval o rok starší kluky. Párkrát si mě ale vytáhl, takže se navzájem známe,“ usmívá se.

S Michalem Hanelem může kouč Martin Kotala počítat v defenzivních řadách. „Nejlépe se asi cítím na stoperu, možná bych zvládl i defenzivního záložníka, i když jsem tam toho moc neodehrál. Záleží to na trenérovi, o místo se poperu kdekoliv,“ upozorňuje Hanel, který se stejně jako všichni jeho spoluhráči musí kvůli vládním opatřením připravovat individuálně. K tomu má ovšem navíc tréninky s jeho novým spoluhráčem, ostříleným Ondřejem Kušnírem. „Spolupracujeme spolu, pomáhá mi se zlepšovat, rozvíjet rychlost a práci s míčem, čehož si velmi cením. Jsem rád, že mohu hrát po jeho boku, budu se snažit od něj něco přiučit,“ podotýká Michal Hanel.

Bruntálští fotbalisté jsou po podzimní části divize F na jedenáctém místě a dá se tak čekat, že prioritou pro jaro bude především záchrana v soutěži. Na poslední Heřmanice mají momentálně náskok osmi bodů. „Snad se na jaře začne hrát. Pokud to bude vše v pohodě, tak věřím, že do záchrany dáme všechno a Bruntál posuneme co nejvýše. Popereme se o to,“ slibuje Hanel. V dlouhodobějším horizontu by však chtěl hrát o vyšší příčky a třeba se i sám posunout výše. „Udělám všechno pro svůj rozvoj, ať už to bude v Bruntále, nebo třeba v budoucnu ještě někde jinde, i když nikam spěchat nebudu. Myslím si, že se ještě spousta kluků vrátí z Opavy a jiných klubů. Poté můžeme mít společně ještě vyšší cíle,“ zakončil Hanel.