Krnovští fotbalisté mají za sebou vydařený podzim. Během svého tažení Krajským přeborem ztratili v deseti zápasech pouhý bod a právem se tak na jaře budou rvát o postup do divize. Velkou zásluhu na tom má kompaktní defenziva, jejíž nedílnou součástí je teprve čerstvě devatenáctiletý Theodor Matějíček.

Theodor Matějíček | Foto: FK Krnov

I díky jeho obranné práci inkasovali žluto- modří pouze devětkrát. Lépe v tomto směru pracuje už jen Bílovec, který inkasoval ještě o jednu branku méně. „S podzimem jsem maximálně spokojen. Měli jsme pár zápasů, kdy se nám nedařilo v prvním poločase, vždycky jsme to pak ale dokázali zlomit,“ pochvaluje si benjamínek v týmu Gustava Santariuse mladšího. „Všichni se dlouhou dobu známe, táhneme za jeden provaz, jeden druhému umíme pomoct,“ pokračuje Theodor Matějíček. Mladý obránce si nemůže vynachválit přítomnost stopera s ligovými zkušenostmi Milana Machalického, který na podzim hru Krnova dirigoval. „Machyho se dobře poslouchá, je ho slyšet. Co na hřišti řekne, to udělám.“