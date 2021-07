Další z klíčových hráčů fotbalového Krnova je na odchodu. Talentovaný obránce Theodor Matějíček míří do třetiligového Vyšehradu. Už dříve tým trenéra Gustava Santariuse opustili Milan Machalický s Markem Ostrákem.

Theodor Matějíček | Foto: Externista

„Theo jde studovat do Prahy. Zapojil se do přípravy s Vyšehradem. Trenéra zaujal a ve Vyšehradu bude rok hostovat. Ve smlouvě je ještě opce na přestup,“ řekl krnovský kouč Gustav Santarius. Matějíček už byl i na zkoušce v Uničově, trenér Žmolík ho ale neangažoval. „Angažmá v Praze mu přeji. Je to přece jenom třetí liga,“ dodal trenér.