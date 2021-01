Matějíček na podzim odehrál v dresu Krnova všech deset utkání. Jeho kvalitní výkony neunikly pozornosti Uničova, který si jej pozval na testy.

„Myslím si, že přestup teď nepůjde. Bavili jsme se o tom, půjde to ale asi až v létě. Je to těžké, nehraje se a asi není úplně vhodná doba na to, aby se řešily nějaké přestupy,“ poznamenal devatenáctiletý fotbalista. „Zatím jsme ale domluvení tak, že bych v Uničově měl trénovat a zápasy bych měl případně hrát zápasy. Tak jsme se zatím domluvili. Mohlo by to fungovat, v létě se pak uvidí, co bude dál,“ doplňuje talentovaný bek, který působil také v mládežnických kategoriích Slezského FC Opava.

„Člověka to trochu mrzí, ale doba je holt taková, nic s tím neudělám. Kdyby se normálně hrálo, tak je to jiné a mohl jsem třeba přestoupit hned. Nedá se ovšem nic dělat, bohužel,“ bere Theodor Matějíček celou situaci sportovně. Talentovaný fotbalista zatím v Uničově odtrénoval zhruba měsíc. Za tu dobu na něj jeden z dlouhodobě nejlepších celků MSFL udělal velký dojem.

„Dokonce jsem odehrál v jednom přáteláku asi poločas. Není to ale dostatečně dlouhá doba na to, abych mohl ukázat své přednosti. Musím ale říct, že na každý trénink jsem se tam těšil,“ pochvaluje si pracovitý obránce. „Dostal jsem se do tréninkového procesu, jaký jsem zažíval v Opavě. Každý den se jelo naplno. Přiznám se, že jsem byl tou náročností až trochu překvapen. Před prvním tréninkem jsem si myslel, že mám naběháno, ale hned jsem zjistil, že je to nahoru dolů, fakt jsem čuměl,“ usmívá se Matějíček.

„Postupem času jsem si ale zvykal, nakonec jsem se do toho dostal a začal jsem se cítit velmi dobře. Pak nás ale vláda stopla. Teď hlavně doufám, že se na jaře vůbec bude hrát. Hlavně my mladí to potřebujeme,“ uzavírá Theodor Matějíček.