Goněc je totiž odchovancem právě bruntálského fotbalu. Krátce nastupoval v dresu Rýmařova, v posledních letech působil v mládežnických kategoriích Slezského FC Opava. „Začínal jsem v Bruntále, chvilku jsem hostoval i v Rýmařově, mám pocit, že to byli žáci. Pak jsem přišel do Opavy, kde jsem hrál posledních šest let,“ upřesňuje talentovaný fotbalista.

V Opavě Goněc prošel i pod rukama nového trenéra Bruntálu Martina Kotaly, oba se tak navzájem dobře znají. „Potkali jsme se v mládeži, vlastně mě tehdy do Opavy sám přivedl,“ přemítá Matěj Goněc, který ještě může nastupovat i v dorosteneckých kategoriích. „Chci už ale hrát mužský fotbal. Přemýšlel jsem, že bych chtěl zkusit něco nového, někam se posunout, takže to jdu zkusit do divize,“ usměje se.

Na roky strávené v opavské mládeži Goněc nezapomene. „Určitě to celé hodnotím pozitivně, strašně moc mi to dalo.“ Trenér Martin Kotala počítá s mladým obráncem do stoperské dvojice. „Nejlépe se asi cítím na stoperu. Možná bych ale zvládl i krajního obránce, toho jsem taky hrával,“ myslí si Goněc.

Pro Matěje Goněce je angažmá v Bruntále prvním v dospělém fotbalu, strach z přechodu ale nemá. „Rozhodně se toho nebojím. I kdyby se to třeba nemělo povést, tak za zkoušku nic nedám.“

Devatenáctiletý mladík je stále ještě studentem, v Opavě studuje na Střední škole průmyslové a umělecké. „Přes týden jsem v Opavě na intru, ale jinak bydlím v Bruntále, takže teď budu hrát v podstatě doma,“ zakončil krátké povídání Matěj Goněc.