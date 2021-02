Zmiňovaným hráčem není nikdo jiný než obránce Michal Hanel. Osmnáctiletý fotbalista v posledních letech působil v mládeži Slezského FC Opava, kde se potkal i se svým novým koučem Martinem Kotalou. Hanel je odchovancem bruntálského Juventusu, v útlém věku nějakou dobu nastupoval i za Širokou Nivu.

„Michala z Opavy samozřejmě znám. V sestavě jej lze použít jako obránce, schopen je zahrát i defenzivního záložníka. To jsou posty, které v Opavě nejvíce hrával. Dobře jej znám, kdysi jsem ho měl i ve výběrech OFS,“ prozrazuje bruntálský kouč Martin Kotala a zároveň naznačuje, že se v budoucnu dají na trase Opava – Bruntál čekat další transfery. „V Opavě je spousta bruntálských kluků, říká se, že dobří holubi se vracejí. Ti, kteří se neprosadí a nepůjdou do béčka nebo áčka Opavy, by se, věřím, měli vracet k nám,“ přeje si šéf bruntálské střídačky. „Další změny v týmu zatím vzhledem ke stopce nemáme. Samozřejmě ale hledáme vhodné typy, které by nám mohly zvednout konkurenci.“

Na jarní část sezony se Bruntálští i nadále připravují individuálně. O svých svěřencích má ale Kotala i přes ztížené podmínky dobrý přehled. „Jsme spolu pořád v kontaktu, kluci mají aplikace v mobilech, takže mám zpětnou vazbu. Fungujeme, tréninky jsou nastolené a kluci se snaží,“ pochvaluje si zkušený stratég. „Může se totiž stát, že se sejdeme a během pár dnů naskočíme do dohrávek podzimní části,“ upozorňuje trenér Bruntálu, který přezimoval v tabulce jedenáctý. Ohledně dohrání sezony zůstává Martin Kotala i přes nelepšící se epidemiologickou situací optimistou. „Jsem věčný optimista. Věřím tomu, že všichni uděláme maximum pro to, aby se hrálo. Bude to atypické, začne se z individuálních tréninků hrát, na druhou stranu i v takovém případě budou podmínky pro všechny stejné a budeme se s tím muset poprat,“ uzavírá Kotala.