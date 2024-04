/VIDEO/ Osmadvacetiletý zadák Marek Havlíček patří k základním kamenům fotbalového Krnova. Odchovanec Kofoly sice žije v Olomouci, ovšem na svůj mateřský klub nedá dopustit. Dokonce mu šéfuje z pozice kapitána. Byly doby, kdy nastupoval v útoku a nebylo pro něj problémem nastřílet klidně patnáct branek za sezonu.

Krnov - Šumperk 0:0 | Video: Jan Pitřík

V obraně naskakuje v posledních čtyřech sezonách. „Začínal jsem jako útočník. Do nějakých čtyřiadvaceti let jsem naskakoval v útoku. Nemám problém ale alternovat i na jiných postech. Tam, kde je potřeba, tak hraji,“ přiblížil Marek Havlíček.

Fotbalově vyrostl v Krnově. Během své kariéry ale dvakrát změnil dres. Odskočil si do Bruntálu, kde kopal I.A třídu a půl roku oblékal dres Slovanu Moravská Třebová, který působil v krajském přeboru.

„Do Bruntálu jsem odešel v době, kdy jsem přecházel v Krnově do mužské kategorie. V Moravské Třebové šlo o půl roku. Studoval jsem v Olomouci. Do Třebové to nebylo daleko, vzal mě tam můj kamarád,“ prozradil kapitán Kofoly. Jeho půlroční štace byla plodná. „Dařilo se mi střelecky, dal jsem za půl roku deset gólů. V Krnově se mi jich během jedné sezony podařilo nastřílet ještě o pět více,“ zvedl prst dnes už krnovský inventář.

Aktuálně žije krnovský odchovanec v Olomouci, kde má i práci. Dva roky je vojákem z povolání. Slouží u ženistů.

„Je to nyní vcelku náročné skloubit práci s fotbalem. Přece jenom divize je soutěž, která bez tréninku hrát nelze,“ poznamenal Marek Havlíček. „Bojuji tak s časem a i dojížděním. Krnov je pro mě ale srdcovka,“ zdůraznil osmadvacetiletý zadák.

Nabízí se tak otázka, proč nehrát někde blízko hanácké metropole. „Nyní se soustředím na Krnov, možná někdy v budoucnu,“ připustil.

Krnovská Kofola zatím na jaře marně čeká na vítězství. „Je to i o štěstí. Na podzim jsme ho měli. Řadu utkání jsme vyhráli o gól. Teď nám to tam nepadá. Věřím, že to nějakým šťastným zápasem zlomíme. I když los máme nyní docela těžký,“ zakončil povídání.