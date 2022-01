Bruntálští fotbalisté znají soupeře pro přípravu

Břidličnou hned v úvodu sezony potkala slušná marodka. „Do toho jsme měli ještě smolné zápasy, které jsme prohráli o gól,“ připomíná Marcel Cudrák.

Druhá polovina podzimní části Břidličné vyšla. „Naladili jsme se na vítěznou vlnu. Vrcholem byla naše výhra v Krnově. Tento zápas měl velmi slušné parametry. Skvělí rozhodčí, vysoká divácká návštěva. Osobně jsem mohl na posledních dvacet minut naskočit,“ pochvaloval si zkušený záložník.

Podle Cudrákových slov šla úroveň krajského přeboru o něco dolů, než tomu bylo v předešlých ročnících. „Podle mě už nemá takové tempo,“ zamýšlí se přidává další postřeh: „Bylo znát, že některé týmy měly úzké kádry a s tím bojovaly. V posledních kolech lepily sestavu. Z našich soupeřů musím ještě vyzdvihnout Háj ve Slezsku, který praktikoval hodně dobrý fotbal. Slušně vypadala i Pustá Polom a Hlubina.“

Co se týká hráčského kádru, tak v něm dojde k malým změnám. Končí brankář Jan Vyklický. „Honza k nám přišel v průběhu sezony, protože Luďa Zifčák byl pracovně vytížený. Vytvořila se nám velmi silná brankářská dvojice, což se odráželo i do tréninků,“ řekl na adresu opavského gólmana Cudrák. „Uvidíme, jak na tom bude zdravotně Adam Helebrand. Jinak z hostování v Chomýži si vrací Libor Dvořák. Z Rýmařova bychom rádi přivedli Pavla Kučeru. Tady se ale musíme domluvit s Rýmařovem,“ prozradil Marcel Cudrák. Následně ještě poslal s úsměvem vzkaz do Krnova: „Musím trochu naložit Kubovi Hrubému. Když jsme naposledy bavili, tak řekl, že chce jít k nám. Moc ho ale nepotěším. Momentálně máme v ofenzivě plno, snad v létě.“

A jaké jsou cíle Břidličné pro jaro? „Zbraně rozhodně neskládáme. Krnov nám sice utekl, ale chceme druhé místo,“ zdůraznil Cudrák.

Během zimní přípravy se jeho tým utká s HFK Olomouc, Velkými Heralticemi, Šternberkem, Jeseníkem, Kravařemi a Bohuňovicemi.