„Ozval se mi pan Šturma ještě s jedním manažerem, zda bych neměl zájem jít do Seredi. Po týdenní zkoušce jsem podepsal smlouvu. Jsem za to rád, mohu se soustředit už jen na fotbal,“ řekl Deníku Ondřej Machuča. Ze své fotbalové štace je nadšený. „V Seredi zatím na mě všechno udělalo dobrý dojem. Klub disponuje slušným zázemím,“ vypozoroval fotbalista, který v minulosti už na Slovensku působil, a to ve Zlatých Moravcích.

Ještě v létě se šikovný záložník ucházel o místo v ligové Opavě, v klubu, kde prožil před odchodem do Liberce svá mládežnická léta. „Byl jsem zklamaný, že jsem u trenéra Kováče nedostal více prostoru, ale tak už to ve fotbale chodí. Že bych se ale na Opavu zlobil, to ne. Moc jí fandím a přeju jí, aby se v lize zachránila. Klub už kvůli fanouškům do nejvyšší soutěže patří,“ podotkl Machuča a dodal: „Myšlenky, že si v jejím dresu ještě zahraju, jsem se nevzdal.“

Poté, co mu v létě nevyšlo angažmá v Opavě, zakotvil fotbalista s dvanácti prvoligovými starty na kontě překvapivě v divizním Rýmařově. „Když se zpětně ohlédnu, rozhodl jsem se správně. Rýmařov beru jako zajímavou zkušenost, viděl jsem fotbal i z druhé stránky. Mám tím na mysli ten na neprofesionální úrovni. Měl jsem možnost spolupracovat s trenérem Furikem, což hodnotím velmi pozitivně,“ podotkl Ondřej Machuča.

Byť kopal divizi, stále věřil, že se do profi fotbalu vrátí. „Pořád jsem věřil, že se to zlomí. Trénoval jsem každý den v Opavě a za to bych chtěl moc poděkovat Lukáši Černínovi a jeho realizačnímu týmu, kteří mi pomáhali se udržovat na profi úrovni,“ zdůraznil fotbalista, který během své kariéry oblékal dresy Opavy, Liberce, Jihlavy, Znojma, Zlatých Moravců a Sokolova.

A jaké jsou jeho nejbližší cíle? „Prosadit se co nejdříve do základní sestavy a podávat stabilní výkony,“ zakončil.