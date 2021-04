Brankář Břidličné Ludvík Zifčák momentálně v Polsku nechytá. I u našich severních sousedů totiž řádí prevít jménem covid a i polské nižší soutěže byly na jaře pozastaveny. Z toho nejhoršího už jsou ale Poláci zřejmě venku a začít by tak znovu měl i fotbal.

Ludvík Zifčák, TJ Břidličná | Foto: Deník

Ludvík Zifčák stihl před lockdownem v dresu Nowego Swietowa odchytat jediný duel, nepočítáme-li tedy ještě několik přáteláků před začátkem sezony. „Lockdown ale přišel asi před měsícem, od té doby bohužel hrát nemůžeme. Už jsem se teď chystal žádat o přechod zpátky, zrovna mi volali, že se v Polsku začne hrát,“ pousmál se zkušený brankář. „Vypadá to, že bych ještě měl v Polsku stihnout tři zápasy, pak je v plánu návrat do Břidličné. Pořád platí to, že je mé angažmá jen přechodné,“ podotkla dlouholetá opora Kovohutí.