Přes známého se domluvil na krátkém angažmá v polském klubu KS Novy Swietow, který se nachází Gmina Głuchołazy v okrese Nysa, vzdáleného asi dvaapadesát kilometrů od Opole. „U nás se nemůže trénovat, na tož hrát. Přes známého jsem se dostal do Polska, kde se může i trénovat,“ začal s povídáním dvaatřicetiletý gólman, který patří k oporám Břidličné, předního týmu krajského přeboru.

„V mém věku se musím udržovat. Dlouhodobý výpadek by se mohl na mých výkonech podepsat,“ podotkl Zifčák. V klubu není jediným českým hráčem. V kabině se potkává například s bývalým fotbalistou Slezského FC Opava Josefem Holčákem.

„Znám více kluků, kteří momentálně hrají v Polsku. Jsou to kluby vzdálené kousek od českých hranic,“ přiblížil. Sám bydlí v Bruntálu, do svého nového působiště to má zhruba padesát kilometrů. „Větší vzdálenost by mi nedávala smysl. Člověk musí chodit normálně do práce,“ poznamenal kmenový hráč Kovohutí.

Samozřejmě, že k tomu, aby ho do Polska pustili, musí mít negativní test na covid. „Podstoupit pravidelné testování mi za to stojí. S jedním zvládnu trénink a zápas,“ podotkl Ludvík Zifčák. Jeho polský klub hraje šestou nejvyšší soutěž.

„Je to asi úroveň naší I.A třídy. Jsem rád, že budu moci chytat, dost mi to už chybí,“ světil se Zifčák. Za KS Novy Swietow stihl už i přípravný zápas. O tomto víkendu do soutěžního zápasu nejspíše nenastoupí. „Nemyslím si, že by se můj transfer stihl papírově vyřídit,“ řekl Zifčák.

Polští spoluhráči s příchodem českých hráčů problém nemají. „Kluci jsou v klidu. Ví, že se v našem případě jedná o přechodnou dobu,“ zvedl prst Zifčák.

Jeho mateřský klub Kovohutě Břidličná už loni útočil na postup do divize, ale soutěž byla kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončená, takže dramatické postupové boje se nekonaly.

„Věřím, že letos stihneme dohrát podzimní část, což je pět zápasů a v těch se o postup porveme,“ zdůraznil Zifčák, pro kterého je Polsko prvním zahraničním angažmá. „Půjde ale jen o krátkou epizodu, pro mě je hlavní prioritou naše Břidličná. Věřím, že mi Polsko pomůže a budu dobře připraven a postupové jarní boje,“ uzavřel Ludvík Zifčák.