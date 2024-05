/VIDEO/ Opora rýmařovské Jiskry, šestatřicetiletý obránce Kamil Kocúr je velkým fanouškem Realu Madrid. V sobotu bude Bílému baletu držet palce z dovolené v Řecku. Věří, že klub jeho srdce ve finále Ligy mistrů Dortmun porazí. A komu budou ve finále Ligy mistrů fandit jeho spoluhráči? Více už v anketě Deníku.

ANKETA: Komu fandíte ve finále Ligy mistrů? (SK Jiskra Rýmařov) | Video: Deník/Tomáš Lašák, Kateřina Součková

Jak dopadne finále Ligy mistrů? Proč Real?

Vyhraje Real Madrid. Tipuji, že 3:1. Proč? Kvalita je na straně Realu a nemyslím si, že by měli finále podcenit. Oba týmy mají více motivaci vyhrát to, pro své loučící se spoluhráče. Na jedné straně Kroos, na druhé Reus. Ale favoritem je Real.

Co bude ve finále rozhodovat? Je pro vás Dortmund překvapivým finalistou?

Vždy rozhoduje koncentrace, vůle, kvalita a zkušenost. Koncentrace bude na obou stranách stejná, tedy stoprocentní. Vůle, tady bude asi chtít více Dortmund, pro které by to bylo historické vítězství. Sice již druhé, ale rok 1996 už je hodně vzdálená historie. Na straně Realu je větší kvalita, a také mají více zkušeností s tímto typem zápasů. Většina hráčů už Ligu mistrů vyhrála, a ne jednou.

Viděl jste osobně Real naživo?

Real jsem naživo viděl, byl to nezapomenutelný zážitek, i když to byl jen zápas skupiny Ligy mistrů, kde jejich nasazení nebylo stoprocentní.

Jak se stane člověk fanouškem Realu Madrid?

Narodí se jim . Asi první dojem, který na mě jako na dítě udělal, byly možná jeho bílé dresy, možná ono výjimečné označení Bílý balet. Ale poté přišlo i prohloubení toho dojmu výkony, osobnostmi a, co oceňuji s odstupem nejvíce i dnes, vítěznou mentalitou. Začal jsem je registrovat v době, kdy za ně hráli Redondo, Ilgner, Mijatovič, Sanchís, posléze hráči jako Raúl, Roberto Carlos, Guti, Morientes a následně Ronaldo, Zidane, Beckham, Van Nistelrooy a celá holandská skupina až do přestavby vyvrcholené příchodem Mourinha. Real je prostě top. A i v těžkých dobách, kdy měli ve FIFA nízké hodnocení, jsem je nikdy nevyměnil a trpěl s nimi.“ (směje se)

Kde budete finále sledovat?

Finále budu sledovat na dovolené v Řecku, což je ale výjimečné a trochu mě to mrzí. Poslední všechny finálové zápasy od La Décimy v roce 2014, jsem sledoval vždy se spoluhráči po zápase, včetně toho, z roku 2022.