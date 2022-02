Opava hlásí nový podpis, odchovanec Rataj prodloužil smlouvu

Co se týká přípravných zápasů, tak ten poslední odehrála Břidličná se Šternberkem. Diváci viděli divokou přestřelku, ve které Kovohutě prohrály 6:8. „Byla to divočina. Rychle jsme prohrávali 4:0. Za chvíli to bylo 6:5. Hrálo se bez obran, do utkání se projevil i silný vítr,“ řekl Cudrák.

Víkend má Břidličná volný, v dalším týdnu se utká s Bohuňovicemi a generálku obstará duel v Kravařích.