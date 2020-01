Krnovským fotbalistům začíná v úterý 28. ledna příprava na jarní část sezony. Kádr výrazných změn nedoznal, trenér Gustav Santarius má v hledáčku několik posil.

Gustav Santarius | Foto: Jan Pitřík

Krnovští dali na podzim zapomenout na loňskou sezonu, ve které válčili až do posledních kol o záchranu, a na podzim se s mladým kádrem stali černým koněm soutěže. Kdo by ale čekal nějaký výprodej, ten by se mýlil.