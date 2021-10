„Dá se říci, že fotbal je v Krnově sportem číslo jedna. Dobré výsledky nám zvedly i divácké návštěvy, což nás těší,“ pousmál se trenér FK Krnov Gustav Santarius. „Oproti předchozím sezonám se nám zvedla návštěva zhruba o stovku,“ podoktl kouč Krnova.

Na internetových stránkách www.fkkrnov.cz je sekce fanzóna s kolonkou reklamní předměty. Nabídka v ní je opravdu pestrá. Posuďte sami, nejdražší položkou je samozřejmě klubový dres. „V nabídce máme dresy i s možností vlastní jmenovky. Vše jsme schopni vyrobit,“ podotkl Gustav Santarius. V prodeji jsou také kšiltovky s výšivkou klubového loga, a to jak dospělá, tak dětská,“ doplňuje trenér.

Do skupiny dalších fanouškovských rekvizit se řadí silikonový narámek, dres do auta a samozřejmě pletená šála. „V době pandemie jsme dali do prodeje i klubové roušky,“ prozradil ještě Gustav Santarius.

Všechny tyto věci se dají objednat a v prodeji jsou na pokladně před zápasem. „Zájem fanoušků je, ale samozřejmě neprodáváme toho kvanta, jsme přece jen malý klub a hrajeme až pátou nejvyšší soutěž,“ poznamenal kouč FK Krnov. „Šál se letos prodalo asi něco okolo osmdesáti kusů, zájem byl i o nějaké dresy,“ dodal Santarius.

Krnov útočí na postup do divize a věří, že se divácký zájem ještě zvýší. „Rádi bychom ještě více tribuny naplnili. Pokud by se nám to podařilo, je možné, že se i věci z fanshopu budou prodávat ve větším počtu,“ uzavřel v pozitivním duchu Gustav Santarius.